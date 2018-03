Coca-Cola komt voor het eerst met alcoholisch drankje

Het drankje, gebaseerd op het onder Japanse jongeren populaire chu-hi, wordt alleen in Japan verkocht, schrijft BBC. Chu-hi is een populair alternatief voor bier, is verkrijgbaar in tientallen smaken en heeft een alcoholpercentage dat tussen de 3 en 8 procent ligt.

Volgens de topman van Coca-Cola in Japan is de ontwikkeling van het nieuwe drankje "een bescheiden experiment voor een specifiek deel van onze markt".

"We hebben niet eerder geëxperimenteerd in de categorie dranken met een laag alcoholgehalte, maar dit is wel een voorbeeld van hoe wij mogelijkheden buiten onze kerngebieden verkennen", aldus Jorge Garduno. Volgens Garduno wordt het nieuwe drankje alleen in Japan verkocht.