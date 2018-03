Amerikaanse McDonald's gaat vers rundvlees gebruiken voor burger

De fastfoodketen maakte dit dinsdag bekend, meldt CNN.

Chris Kempczinksi, de directeur van McDonald's Amerika, zegt dat de overstap naar Quarter Pounders met vers rundvlees "een grote verandering is". De "nieuwe" burger (die onder meer bestaat uit zo'n 113 gram rundvlees) wordt in alle filialen gemaakt, behalve die in de staten Alaska en Hawaii.

McDonald's Nederland laat aan NU.nl weten dat er hier nog geen plannen zijn voor een Quarter Pounder met vers rundvlees. "Daar is nog geen behoefte naar. Maar we sluiten niet uit dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren."

Happy Meal

McDonald's is al langer bezig om het assortiment beter te laten voldoen aan de gezondheidseisen. Zo liet de keten in februari weten de cheeseburger niet meer standaard aan te bieden in het Happy Meal-menu.

De fastfoodrestaurantketen staat wereldwijd onder druk om gezondere opties aan te bieden, vooral voor kinderen. Om die reden wil het bedrijf in alle 120 landen waar het actief is geleidelijk het mes zetten in de samenstelling van zijn Happy Meal.