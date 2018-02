PLUS supermarkten roept paaseitjes terug wegens verpakkingsfout

Eten en Drinken McDonald's stopt met standaard aanbieden cheeseburger in Happy Meal-menu 79 x gedeeld McDonald's stopt met het standaard aanbieden van de cheeseburger in het happy meal-menu. Het kindermenu krijgt wereldwijd een flinke update om de hoeveelheid suiker, vet en zout terug te dringen en schrapt om die reden ook in Nederland dit jaar de kaasburger als vaste menu-optie.