McDonald's stopt met standaard aanbieden cheeseburger in Happy Meal-menu

"Bij een happy meal kon eerder gekozen worden uit kipnuggets, een cheeseburger, een hamburger en de visburger. Wat er gaat veranderen is dat de cheeseburger niet meer standaard wordt aangeboden", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Vergeleken met de andere drie opties lijkt de cheeseburger de optie te zijn met de hoogste hoeveelheid vet, suikers en zout. "Mocht de klant het alsnog willen bestellen, dan kan de cheeseburger nog wel buiten het menu om besteld worden."

Naast de cheeseburger verdwijnen in de eerste maanden van 2018 in Nederland ook Chocomel en Fristi als menu-optie bij de Happy Meals. Buiten het menu om bestellen kan hierbij overigens nog wel. "De klant wordt door deze wijziging gestimuleerd om uit water, zuivel of fruitsap te kiezen", aldus de woordvoerder. De wijziging in het actief aanbieden van een product is niet nieuw. Eerder stopte McDonald's al met het actief aanbieden van sauzen bij onder andere frites.

Druk

De fastfoodrestaurantketen staat wereldwijd onder druk om gezondere opties aan te bieden, vooral voor kinderen. Om die reden wil het bedrijf in alle 120 landen waar het actief is geleidelijk het mes zetten in de samenstelling van zijn Happy Meal.

Uiterlijk in 2022 moet minstens 50 procent van de Happy Meals in verschillende landen voldoen aan de nieuwe gezondheidseisen. Dat betekent dat ze maximaal zeshonderd calorieën bevatten. Van die calorieën mag niet meer dan 10 procent uit verzadigde vetten en 10 procent uit toegevoegde suikers komen. Ze mogen niet meer dan 650 milligram zout bevatten.