Holland & Barrett roept abrikozenpitten van Superfoodz terug

Eten en Drinken Glutenvrije Corn Chips Amaizin bevat toch gluten 11 x gedeeld Door een foutje in een Belgische fabriek zijn er per ongeluk gluten terechtgekomen in zakken glutenvrije chips. Daarom worden duizenden zakken Corn Chips van de merken Amaizin en Trafo teruggeroepen en vernietigd.