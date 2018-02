Glutenvrije Corn Chips Amaizin bevat toch gluten

De merken worden verkocht in natuurvoedingswinkels.

De chips zijn gemaakt van maïsmeel. Bij de fabriek was dat opgeslagen in een silo, maar daar was ook spelt in gekomen. Spelt bevat gluten. Dat werd pas ontdekt toen de zakken al waren geleverd aan importeurs en distributeurs. Hoe het kon gebeuren, is niet bekend.

Mensen met een zware glutenallergie kunnen buikpijn en darmklachten, zoals diarree, krijgen als ze de gluten binnenkrijgen. Het is geen probleem voor mensen met een lichte gevoeligheid of mensen zonder glutenallergie, zeggen importeur DO-IT (Amaizin) en distributeur FZ Organic Food (Trafo).

Het is niet bekend of de Belgische fabriek ook aan andere Nederlandse merken heeft geleverd. Consumenten kunnen de producten terugbrengen naar de winkel, ze krijgen dan hun geld terug.