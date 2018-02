'Grootste deel van cornflakes bevat teveel aan zout'

Dat blijkt woensdag uit onderzoek van de stichting, die onafhankelijk onderzoek doet naar de duurzaamheid van consumentenproducten. Albert Heijn past naar aanleiding van de resultaten hun receptuur aan.

Questionmark onderzocht vijftien verschillende maisvlokken op de aanwezigheid van zout, suikers, vezels en keurmerken. De stichting keek naar Consenza, Smaakt, Your Organic Nature, Lima, Peak's, Eden, Schär, AH, Kellogg's, Jumbo, Lieke is vrij, Perfekt, Plus, AH Basic en Hahne.

Uit het onderzoek bleek dat drie cornflakesproducenten geen zout toevoegen, terwijl Lieke is Vrij, Albert Heijn Basic en Hahne rond de 2,5 gram per 100 gram gebruiken.

Suikers

Ook zijn er grote onderlinge verschillen in toegevoegde suikers. Van de onderzochte merken gebruikten vooral Perfekt, Plus en Hahne veel suiker: bijna 9 gram per 100 gram.

Het Voedingscentrum adviseert dagelijks 30 tot 40 gram vezels te consumeren, maar in de praktijk komen we volgens Questionmark vaak niet verder 15 tot 20 gram. De cornflakes van Consenza is de enige die wel voldoet aan de richtlijn van de Schijf van Vijf van 8 gram vezels per 100 gram.