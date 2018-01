'Kinderen gezond leren eten verantwoordelijkheid van ouders'

Toch willen degenen met kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs in meerderheid dat het hun kind ook gemakkelijker wordt gemaakt om iets gezonds te kiezen in school- en sportkantines en supermarkten.

Ook vinden ze bijna allemaal dat gezond eten goedkoper moet worden, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Voedingscentrum onder ruim duizend ouders van kinderen van acht tot zestien jaar.

"Wij vinden het heel positief dat zo veel ouders het als hun eigen taak zien", zegt Roy van der Ploeg van het Voedingscentrum. "Maar daarnaast is het belangrijk dat kinderen ook op school voedselvaardigheden als koken of praktische kennis over gezond eten krijgen aangeleerd."