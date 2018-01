Feit of fabel: 'De meeste supermarktwijnen kan je niet lang bewaren'

NU.nl legde kenners een aantal stellingen over wijn voor.

1. Elke wijn die langer ligt wordt op den duur lekkerder: fabel

Ilse Visscher van wijngaard Hof van Twente: "Wijnen rijpen door bepaalde bestanddelen, zoals de stof tannine. Rode wijnen bevatten meer van deze stof, waardoor ze over het algemeen ook langer houdbaar zijn. Maar de houdbaarheid heeft ook te maken met de plek waar de fles wordt opgeslagen en hoe donker de fles is. Vaak wordt een wijn in de eerste jaren beter, maar op een gegeven moment is hij over zijn hoogtepunt heen en wordt hij minder lekker. Het is niet standaard zo dat een wijn die twintig of dertig jaar in de kelder ligt nog steeds lekker is."

"De meeste huis-tuin-en-keukenwijnen die je in de supermarkt koopt zijn niet geschikt om langer te bewaren", aldus register vinoloog Chris Alblas van de Wijnacademie. Deze wijnen koop je vaak voor dezelfde dag of misschien het weekend, maar niet om langer dan één tot twee jaar in de kast te leggen. Slechts een klein deel van de wijnen heeft wel deze capaciteit. Wanneer je graag een wijn voor langere tijd wilt bewaren, kan je het beste naar een speciaalzaak gaan waar ze het juiste advies kunnen geven."

2. Een witte wijn mag je nooit drinken met vlees: fabel

Visscher: "Onzin. Het heeft met de smaken en aroma’s in een gerecht te maken. Een zware houtgerijpte chardonnay kan prima bij een stukje vlees. En bij een geroosterd visgerecht kan ook zeker een lichtere rode wijn geschonken worden. Witte wijn bij vis en rood bij vlees is vaak een veilige keuze, maar niet per se noodzakelijk."

Alblas: "Dit idee is achterhaald en inmiddels een beetje losgelaten. De soort vlees, de bereiding ervan en de saus bepalen welke wijn er lekker bij is. Bij een gebraden stuk vlees met een sterke jus, kan het kiezen van een juiste witte wijn lastig zijn. Wanneer het een vet gerecht is, smaakt een stroeve rode wijn hier bijvoorbeeld beter bij."

3. Na goede wijn krijg je geen kater: fabel

Alblas: "Het ligt eraan hoeveel je drinkt en wat het alcoholpercentage in de wijn is. Het heeft verder niks met de kwaliteit van de wijn zelf te maken. Sommige wijnen bevatten relatief veel of weinig zwavel en de ene persoon is hier gevoeliger voor dan de ander. Het beste advies is om voor ieder gedronken glas wijn ook een glas water te drinken."

4. Biologische wijn is gezonder dan reguliere wijn: feit en fabel

"Het is moeilijk om hier een eenduidig antwoord op te geven. Een biologische wijn is in principe minder slecht voor de gezondheid, omdat je uitsluit dat er nog residuen van bestrijdingsmiddelen in de wijn aanwezig zijn", legt de vinoloog uit. "Maar over het algemeen is het overgebleven restje aan bestrijdingsmiddelen al zeer gering. Eten en drinken moet namelijk aan allerlei richtlijnen van De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voldoen."

5. Het alcoholpercentage van de wijn zegt niks over de kwaliteit: feit

Visscher: "Wijn is niets anders dan vergist druivensap. Naarmate een druif rijper wordt, krijgt hij meer suiker en neemt de zuurtegraad af. Deze suikers vergisteren tijdens het maakproces van de wijn tot alcohol. Daarbij geldt: hoe meer suiker, hoe meer potentieel. Alcohol speelt bovendien een rol in de houdbaarheid. Wijn met 9 tot 10 procent alcohol is minder lang houdbaar dan wijnen met 13 tot 14 procent."

6. Rode wijn drink je op kamertemperatuur: fabel

Visscher: "Kamertemperatuur stamt uit de tijd van voor de centrale verwarming. Als men het heeft over kamertemperatuur gaat het om een temperatuur tussen de zestien en achttien graden. Tegenwoordig staat de verwarming in de gemiddelde woonkamer al gauw op een graad of twintig. Een pinot noir of een lichtere rode wijn zijn ook licht gekoeld heel lekker. Als je in de zomer in Zuid-Europa een glas wijn bestelt, kan het soms zomaar zijn dat ze hem uit de koelkast halen."

7. Je hoeft geen wijn te proeven in een restaurant als het een draaidop heeft: fabel

"Met wijn kan best iets mis zijn als hij met een draaidop gebotteld is. Een defect in de wijn ligt namelijk niet altijd aan een probleem van de kurk", aldus de vinoloog. "Zo'n probleem met de wijn kan ook ontstaan door onvoldoende hygiëne in het wijnbedrijf. De kans dat er iets mis is wordt met een draaidop wel iets kleiner, maar er kan nog steeds iets niet goed zijn. Het advies is om altijd even te proeven."

Visscher: "De smaak van kurk komt door een bacterie die in de kurk zit. Ondanks een draaidop kan een fles ook deze smaak krijgen, omdat de bacterie bijvoorbeeld in de schimmelwand van een wijnkelder aanwezig is."

8. Rosé en prosecco blijven ook in 2018 populair in de zomermaanden: feit en fabel

"De populariteit van rosé neemt af, maar prosecco en andere mousserende wijnen nemen juist in populariteit toe", zegt Visscher. "Ook lichtere wijnen worden waarschijnlijk populairder. Daarnaast zie ik dat mensen steeds bewuster met wijn bezig zijn. Ze proeven en genieten er meer van."

Alblas: "Er is een tendens gaande waarbij meer witte dan rode wijn wordt gedronken, dus vermoedelijk blijft witte wijn ook in 2018 in populariteit stijgen. Mogelijk wordt door de klimaatverandering de rode wijn de aankomende tijd wat zwaarder (de hogere temperaturen doen de druiven sneller rijpen, red.), waardoor minder mensen hem lekker gaan vinden. De populariteit van mousserende wijnen is onder meer te verklaren door de afschaffing van de zogeheten bubbeltax. Deze bubbeltax was een hoger accijns op mousserende wijnen zoals bijvoorbeeld prosecco, champagne en cava. Deze wijnen zijn door die afschaffing wat goedkoper geworden."