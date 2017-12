Veiligheidswaarschuwing voor stukjes kipfilet van Aldi

Eten en Drinken Feit en fabel: dit moet je weten over oliebollen 67 x gedeeld Traditiegetrouw eten Nederlanders oliebollen om het nieuwe jaar in te luiden. Maar wat zit er eigenlijk allemaal in het gefrituurde deeg? En hoe ongezond is een oliebol precies? NU.nl zet het uiteen in zes stellingen.