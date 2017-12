Bakkerij uit Capelle aan den IJssel winnaar aangepaste oliebollentest AD

Dat heeft het AD woensdag bekendgemaakt. Meesterbakker Voskamp uit Spijkenisse, behaalde dit jaar de tweede plaats. De derde positie is dit jaar voor bakker Ivo Vliegendehond uit Wolvega.

De bollen van Klootwijk in kregen in 2010 nog een vernietigend oordeel: "Klef, taai, vieze nasmaak van te veel citroen? Een bol zoals je hem niet wilt hebben". Voor de bakkerij was dat een klap in het gezicht, maar ook een 'wake-upcall'. Daarna ging het roer om, zegt bakker Leon Klootwijk tegen de krant, en begon de zoektocht naar de perfecte oliebol.

Afgelopen vrijdag maakte hoofdredacteur Hans Nijenhuis bekend dat de krant komend jaar alle testen onder de loep neemt. "Komende donderdag beperken we ons tot de 75 beste adressen. Het wordt er misschien ietsje saaier van, maar leedvermaak is geen vermaak." De volledige uitslag van de oliebollentest staat donderdag in het AD.

De aanpassing van de test volgde nadat er een week eerder ophef ontstond in de talkshow Jinek. Nijenhuis werd hierin gevraagd om de oliebollentest te verdedigen. Hij zat tegenover Jordy Bakker en zijn zus Bianca, de eigenaren van een oliebollenkraam. Het duo kreeg in 2016 een 1 bij de oliebollentest, terwijl hun vader met hetzelfde recept een aantal jaren eerder op de tweede plek eindigde.

Kwetsend

In de uitzending werd onder meer gesproken over de manier van testen van het AD en over de teksten die door recensenten worden geschreven over de oliebollen. Ook ging Eva Jinek in de uitzending verder in op de cijfers die de krant geeft aan de oliebollenbakkers. De oliebollen worden getest door het Centrum voor Smaakonderzoek (CSO), dat aan de talkshow had laten weten nooit een lager cijfer te geven dan een 3 of een 4.

Toen Jordy Bakker, eigenaar van de oliebollenkraam, nogmaals zijn punt wilde maken, maakte Nijenhuis de opmerking: "Ik zit bijna te denken: als je bakt zoals je praat, dan verbaast het me niet zo dat je als laatste bent geëindigd."

Vrijdag noemde Nijenhuis zijn optreden in de talkshow "oliedom" en bood hij zijn excuses aan.

Haringtest

Eerder ontstond ook al ophef over de haringtest van het AD. Twee haringboeren lieten weten aangifte te doen tegen de krant wegens smaad en laster, nadat econoom Ben Vollaard onderzoek had gedaan naar de haringtest. Vollaard stelde vast dat deze onbetrouwbaar zou zijn, omdat panellid Aad Taal zakelijke belangen heeft bij groothandel Atlantic. De haringboeren die aangesloten zijn bij de leverancier zouden betere resultaten scoren. Het AD liet begin december weten de haringtest te zullen aanpassen.

