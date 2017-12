Zo maak je gourmetten chiquer, gezonder en goedkoper

Chique

Eigenlijk passen de woorden 'chique' en 'gourmetten' niet in één zin, vindt kookboekenschrijver en culinair journalist Karin Luiten. Om de boel wat meer flair te geven zou je het volgens Luiten dan ook niet per se moeten zoeken in het eten, maar in de aankleding.

"Je kunt het wel 'ironisch chique' maken met gouden kaarsen en over the top-versieringen. Of gebruik een mooi papieren tafelkleed", zegt de kookboekenschrijver. "Of doe alle hapjes en sauzen in mooie schalen en bakjes. Echt deftig wordt het nooit: alles wordt vies en gaat stinken. Maar je doet geen truffel over de gourmet. En gourmetten met kaviaar vind ik ook geen concept."

Televisiekok Mathijs Vrieze houdt, in tegenstelling tot Luiten, 'absoluut' van gourmetten. "Ik ben ermee opgegroeid. Maar als ik sommige mensen bezig zie - het vlees kan dan niet snel genoeg op die plaat worden gesmeten - word ik wel een beetje verdrietig."

Het kan dus best wat chiquer, is de mening van Vrieze. "Denk bijvoorbeeld in verschillende gangen. Dan is het al chique vóór je begint. Bij het barbecuen is die trend al een tijdje gaande en je ziet het nu ook steeds vaker bij het gourmetten."

Je zou kunnen beginnen met het op tafel zetten van verschillende soorten vis. "Iedereen kan dan kiezen wat hij lekker vindt. Vervolgens maak je er zelf een sausje bij. Of je kiest een eitje erbij. Door zo te werk te gaan, smeer je het gourmetten meer uit over de avond en wordt het echt next level."

Goedkoop

Een gourmetschotel met veel vlees kan aardig in de kosten lopen. "Door vegetarisch te gourmetten kun je kosten besparen", aldus Luiten. "Een optie is om veel groenten te gebruiken. Champignons, paprika, courgette en lente-ui zijn makkelijk te bereiden."

Vrieze vindt het lastig een goed advies te geven over goedkoop gourmetten. "Je denkt misschien al snel aan goedkoop vlees, maar het duurzaamheidsaspect speelt voor mij ook altijd mee. En ik vind dat het kopen van kiloknallers haaks staat op de kerstgedachte."

Kostenbesparing zit 'm dan ook vooral in de kleine dingen, denkt Vrieze. "Groenten zijn goedkoper dan vlees. En zelf sausjes maken is uiteindelijk ook goedkoper. Alles wat je zelf maakt is drie keer zo lekker en ook nog eens chiquer."

Gezond

Volgens Luiten zou je het concept 'gezond' een beetje los moeten laten, maar ook zij is voorstander van het zelf maken van sausjes met verse kruiden. "Met yoghurt, mayonaise, bieslook, peterselie, wat citroensap en knoflook maak je zelf een heerlijk en gezond(er) sausje."

Ook kun je wat salades op tafel zetten, aldus Luiten. "Dat kost wel wat voorbereiding, dus het hele idee van 'niks voorbereiden' gaat dan niet op. Maar in salades kun je wel gezonde dingen als noten en bonen kwijt, die je niet in de pannetjes kunt gooien."

Wat groenten betreft zijn er volgens Vrieze legio mogelijkheden. "Ik ben zelf fan van pompoen. Het is nu de tijd van het jaar ervoor en het is lekker kleurrijk. Cherrytomaatjes kun je ook in verschillende kleuren krijgen en gepoft smaken ze erg lekker. Verder kun je kiezen voor groene asperges, maar ook peulvruchten als sugar snaps."

Brood is volgens Luiten onmisbaar bij het gourmetten. "Gourmetten zonder brood is geen optie." Uit gezondheidsoverwegingen kiezen voor volkoren stokbrood in plaats van wit stokbrood zet volgens de culinair journalist echter weinig zoden aan de dijk. "Daar ga je de strijd om de kilo's niet mee winnen."