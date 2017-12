Nederland krijgt derde driesterrenrestaurant met winst Inter Scaldes

Vorig jaar keeg Nederland er met Tribeca in Heeze er een tweede ster bij, dit jaar is er geen tweede ster uitgereikt aan een zaak. Dat is maandag bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de sterren in Amsterdam.

The Duchess, Le Restaurant en The Whiteroom in Amsterdam, AIRRepublic in Cadzand, Fitzgerald in Rotterdam en Vista in Willemstad kregen allemaal een eerste Michelinster.

André van Duin, presentator van Heel Holland Bakt maar naar eigen zeggen geen voedselkenner, kreeg in het DeLaMar-theater in Amsterdam als eerste de Michelingids uitgereikt. Vanwege de slechte weersomstandigheden konden veel chefs niet naar de uitreiking komen.

De Michelin Award, die wordt uitgereikt aan iemand die volgens de jury een beloning verdient voor het werk in de culinaire wereld en de hotellerie, gaat dit jaar naar sommelier David van Steenderen van Vineum in Rotterdam. Het is de eerste keer dat de prijs wordt uitgereikt.

Nederland heeft nu 108 sterrenrestaurants, waarvan naast de drie driesterrenzaken, zestien met twee sterren en 89 met één ster. Restaurant Bord'Eau in Amsterdam en Da Vinci in Maasbracht gingen van twee Michelinsterren naar één. Vier zaken verloren hun enige ster.