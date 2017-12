Eten en Drinken Feit of fabel: Friet van verse aardappels is gezonder dan fabrieksfriet 2 x gedeeld De (Vlaamse) frites staat deze week in de schijnwerper, want bij onze zuiderburen wordt de Week van de Friet georganiseerd. NU.nl legde aan enkele frietkenners een aantal stellingen over de populaire snack voor.