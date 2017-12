Italiaanse pizza op lijst van immaterieel erfgoed

Dat meldt het Italiaanse dagblad La Repubblica. Het nieuws werd donderdag bekendgemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea.

Volgens het comité is dit besloten doordat Italië een grote culinaire kennis bezit. Ook wordt Italië bewonderd voor de productie van de pizza, de bijbehorende gebaren (zoals het draaien van de pizza), de Italiaanse liedjes en de kennis over het produceren van een goed pizzadeeg, aldus de krant.

In de Italiaanse stad Napels werd de 'oerpizza' margherita voor het eerst gemaakt. De basisingrediënten zijn tomatensaus, mozzarella en basilicum. De Italiaanse overheid diende in 2016 een verzoek in bij de VN-organisatie nadat 850.000 Italianen een petitie hierover ondertekenden. De petitie werd opgezet door een Napolitaanse pizzabakker. Het verzoek werd vervolgens door twee miljoen mensen ondersteund.

De Italiaanse minister van landbouw sprak op Twitter over een grote overwinning.

UNESCO

Ook het ambacht van molenaar is toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Op de lijst van de Unesco staan gebouwen, objecten of tradities die bescherming verdienen vanwege hun historische waarde. Nederland is op de lijst vertegenwoordigd met onder meer de Waddenzee, de Amsterdamse Grachtengordel en de Van Nellefabriek in Rotterdam.