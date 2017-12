'Kinderhelden nog steeds zichtbaar op verpakkingen ongezond eten'

Precies een jaar geleden kondigde de FNLI, de branchevereniging van de Nederlandse voedingsindustrie, aan dat het zich hard ging maken om de kinderidolen op ongezonde producten te laten verdwijnen in 2017. Dat liet toenmalige staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid toen aan de Tweede Kamer weten.

Bij Foodwatch schiet het niet nakomen van deze belofte in het verkeerde keelgat. "De industrie heeft lang genoeg getreuzeld. Overgewicht en obesitas onder jongeren is een groeiend probleem. Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen en kinderidolen zo snel mogelijk van de verpakkingen van ongezonde producten halen", aldus een woordvoerder.

"De industrie is haar toezegging een jaar na dato nog steeds niet nagekomen. Laat Nijntje worteltjes promoten in plaats van koekjes. Dat zou een stap in de goede richting zijn." Foodwatch is donderdag een e-mailactie gestart, om merken zelf op te roepen geen kinderidolen meer te plaatsen op de verpakkingen van ongezonde producten die niet in de Schijf van Vijf staan.

De FNLI laat in een reactie weten dat de intentie nog steeds bestaat om het gebruik van idolen op verpakkingen te beperken. De organisatie laat weten dat het de bedoeling is dat deze afspraken worden opgenomen in de bestaande Reclamecode voor Voedingsmiddelen, maar is nog aan het kijken in hoeverre dat mogelijk is.

Minions

In oktober 2016 maakte de consumentenorganisatie bekend dat De Minions het vaakst op de verpakkingen van ongezonde snacks staan. De animatiewezentjes werden toen op vijftien ongezonde producten afgebeeld. Figuren uit de Disneyfilm Frozen stonden op de tweede plek, gevolgd door Buurman en Buurman.

Tijdens dit onderzoek werden meer dan honderd producten onderzocht. Daarbij hanteerden zij de criteria voor kindermarketing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO riep in november van datzelfde jaar op dat overheden kinderen beter moeten beschermen tegen internetreclame voor ongezond voedsel.