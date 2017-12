'Te veel arseen voor kinderen in zes soorten rijstwafels'

Consumentenorganisatie Foodwatch liet 24 rijstproducten testen door de Noord-Ierse universiteit. Bij zes van die rijstwafels en rijstpapjes was het gehalte arseen, ook wel arsenicum genoemd, hoger dan de toegestane waarde, schrijft Trouw zaterdag.

Het gaat hierbij om: Bambix Mijn eerste papje rijstebloem Vanille (1 procent overschrijding), Albert Heijn Biologische mini rijstwafels naturel (2 procent), Bambix Mijn eerste papje rijstebloem (5), nog eens Bambix Mijn eerste papje rijstebloem (12) Albert Heijn Biologische mini rijstwafels naturel (16) en Biobim Rijstpapje (17).

De NWVA hanteert het uitgangspunt dat er pas wordt ingegrepen als de testwaardes die norm met 20 procent overschrijden. Dat komt omdat de voedselwaakhond er vanuit gaat dat de testen er gemiddeld eenvijfde naast kunnen zitten, de zogeheten meetonzekerheid.

Bij de zes producten die de norm overschrijden valt de hoeveelheid arseen nog binnen deze foutmarge.

Nauwkeuriger

De onderzoekers van de universiteit van Belfast wijzen er echter op dat zij een test hebben ontwikkeld die nauwkeuriger is dan de Nederlandse testen. De zes producten met te veel arseen overschrijden de wettelijke norm wel als de lagere foutmarge van de Noord-Ierse test in aanmerking wordt genomen. Hoogleraar Andy Meharg, een autoriteit op het gebied van arseen, vindt bovendien dat de norm van 0,1 milligram per kilo moet worden gehalveerd.

Arseen is een voor mensen zeer giftige stof die in gesteente zit. Het komt via het grondwater in rijst terecht. Langdurige blootstelling aan hoge concentraties kan leiden tot kanker, hart- en vaatziekten en ontwikkelingsstoornissen.

Norm

De huidige norm voor arseen is dat producten voor kinderen maximaal 0,1 milligram van de stof per kilo rijstwafel of -bloem mogen bevatten. Door de meetonzekerheid is dat in de praktijk 0,12 milligram per kilo.

Niet iedere deskundige is het met hoogleraar Meharg eens dat die norm niet voldoet. Toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht zegt tegen Trouw: "Mensen krijgen via grondwater al miljoenen jaren arsenicum binnen. Zeker, het is kankerverwekkend. Daarom moet je in de buurt te blijven van de afgesproken norm. Er zijn discussies over of de norm te soepel is. Sommigen vinden van wel, maar ik denk dat de 20 procent overschrijding van de NVWA heel redelijk is."

Een woordvoerder van de NVWA laat in een reactie weten dat zij de normen niet bepalen. "Wij zijn een toezichthouder. Aan de hand van in Brussel vastgestelde normen, hanteren wij de regels. De resultaten vallen binnen de vastgestelde normen."

'Niet adequaat'

Foodwatch stelt echter dat de NVWA weer aantoont niet tot adequate handhaving in staat te zijn. De organisatie verwijst daarbij ook terug naar begin november, toen uit steekproeven bleek dat aardbeien in de supermarkt vaak meer schadelijke stoffen bevatten dan ander fruit en dat zij worden bespoten met mogelijk extra schadelijke cocktails van verschillende bestrijdingsmiddelen.