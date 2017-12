Europees Parlement pleit voor verbod op fosfaat in kebabvlees

Dat schrijft de Vlaamse website Het Nieuwsblad.

Fosfaat is een erg belangrijk additief in kebab, het zou een grote rol spelen tegen het uitdrogen en uit elkaar vallen van het vlees aan het spit. Sinds 2014 is de toevoeging wel toegestaan bij vers bereid vlees, maar er zijn nog geen wettelijke richtlijnen wat betreft fosfaat in bevroren kebabvlees.

Het Europees Parlement wil de regelgeving op dit gebied veranderen en stemt in december over de kwestie. De groene en sociaaldemocratische partijen pleiten voor een verbod wegens "ernstige gezondheidsbezwaren".

Als het hele parlement stemt voor dit verbod, zou dat de verkoop van kebab in gevaar kunnen brengen, aangezien maar een klein aantal van de kebabzaken met vers vlees werkt.

Duitse economie

Vooral in Duitsland zou een verbod grote invloed kunnen hebben op de economie. Hier is de döner kebab erg populair. Volgens de Duitse krant Bild zouden meer dan 110.000 Duitsers in de kebabindustrie werken. Zo'n 80 procent van de 500 ton kebabvlees die dagelijks geproduceerd wordt in de Europese Unie komt dan ook uit Duitsland.

Maar volgens Renate Sommer, die gezondheidsexpert voor de Duitse christendemocraten in het Europees Parlement is, is de roep op een verbod niet meer dan paniekzaaierij. "De Europese Autoriteit achtte de inname van 4.200 milligram fosfaat per dag veilig. Een döner kebab bevat amper 134 milligram", zegt ze tegen de Duitse krant.

"Door kebab te eten krijg je op een jaar evenveel fosfaat binnen als bij het drinken van anderhalve liter cola", aldus Sommer.