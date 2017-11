Drie 'misleidende producten' passen naam of ingrediënten aan

Dat laat Foodwatch, organisator van het Gouden windei, weten. Tijdens deze verkiezing wordt jaarlijks het meest misleidende product uitgeroepen. De drie merken die hun product hebben aangepast blijven nog wel genomineerd. "De aanpassingen worden vermeld, zodat stemmers hier rekening mee kunnen houden", aldus Foodwatch.

Muesli vezelrijk

Volgens Foodwatch was de Muesli vezelrijk van Albert Heijn "de minst vezelrijke (niet krokante) muesli" van het AH eigen merk. "We hadden zelf ook al geconstateerd dat de naam niet meer klopt met de werkelijkheid", heeft Albert Heijn in een reactie aan Foodwatch laten weten.

Vezelrijk zal nu uit de naam worden gehaald. De muesli zal dan waarschijnlijk 'Muesli stukjes dadel, abrikoos en rozijnen' gaan heten. Het nieuwe product zal per week drie van 2018 in de winkels liggen.

Conimex Ketjap

"Deze premium quality ketjap manis is gewoon siroop met ketjapsmaak", stelt Foodwatch. In het product zit 70 gram suiker per 100 milliliter. Unilever zou de afgelopen maanden hebben gewerkt aan het verbeteren van de receptuur. "De nieuwe versie bevat 50 procent minder suiker", aldus Unilever.

De nieuwe ketjap ligt naar verwachting over een halfjaar in de winkels.

Innocent Superjuice

De 'Superjuice framboos & kers boosted met gojibes' zou minder dan 10 procent van deze vruchten en meer dan driekwart appelsap bevatten. Daarom noemt Innocent het drankje nu 'Superjuice Appelsap, framboos & kers'. Het drankje met de aangepaste naam ligt inmiddels in de winkels.