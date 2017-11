Plus waarschuwt voor ravioli met vier kazen

Het product heeft een houdbaarheidsdatum van 23-12-2017 en streepjescode 8710624703509. Plus raadt consumenten aan de ravioli niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Klanten kunnen hun aankoopbedrag terugkrijgen.

Hoe de metaaldeeltjes in de pasta terechtgekomen zijn is vooralsnog niet bekend. "Waarschijnlijk gaat het om een menselijke fout'', zegt een woordvoerder van Plus. Volgens hem is het uitgesloten dat er opzet in het spel is.

De supermarktketen ontving twee meldingen van stukjes metaal tussen de pasta, van de in totaal 2400 verpakkingen. "Maar dat heeft niet geleid tot ongelukken'', aldus de zegsman.

Met alle overige pasta-varianten is niets aan de hand, aldus Plus.