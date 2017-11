Helft Hollandse garnalen in supermarkt krijgt onvoldoende voor versheid

De Consumentenbond deed bij Albert Heijn (twee soorten) Aldi, Dirk, Jumbo, Lidl en Plus (twee soorten) onderzoek naar de versheid, hygiëne, hoeveelheid conserveermiddel en het bewaaradvies van acht soorten Hollandse garnalen.

Op het gebied van versheid scoorden de garnalen van Albert Heijn, Jumbo en Lidl daarbij een 2,8, omdat ze op de vermelde uiterlijke houdbaarheidsdatum teveel bacterieën bevatten.

Verder bevatten de Hollandse garnalen van Jumbo 7,5 gram benzoëzuur per 100 gram terwijl wettelijk 6 gram is toegestaan. De Consumentenbond heeft deze bevindingen gemeld bij de NVWA en bij Jumbo zelf. Overigens bleek de hygiëne wel in orde en werden er geen ziekmakende bacteriën aangetroffen.

De garnalen van Aldi scoorden met een 9,3 het best wat betreft versheid, gevolgd door de garnalen van Plus (6,9) die in Lauwersoog gepeld worden en de garnalen van Dirk (6,8).

Marokko

De meeste Hollandse garnalen gaan na de vangst naar Marokko, waar ze worden gepeld. Vervolgens komen ze weer terug naar Nederland. Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat er vaak anderhalf tot twee maanden zit tussen de vangst en het aflopen van de houdbaarheidsdatum.

Bij Aldi bedraagt de tussenperiode 33 dagen, terwijl deze bij Albert Heijn kan oplopen tot vier maanden.