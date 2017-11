NVWA waarschuwt voor couscous in verband met glutenintolerantie

Eten en Drinken Feit of fabel: Dit moet je weten over bestrijdingsmiddelen op groente en fruit 121 x gedeeld Uit onderzoek bleek afgelopen week dat aardbeien uit de supermarkt vaak meer bestrijdingsmiddelen bevatten dan andere groente- en fruitsoorten. Maar hoe erg is dat? Welke mythen over het bespuiten van groente- en fruit kloppen niet, en welke veelgehoorde beweringen hierover zijn wel waar? NU.nl legde acht stellingen voor aan experts.