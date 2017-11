Barbecue-expert Jord Althuizen wint Gouden Garde voor kookboek

Vorig jaar won Althuizen de vakjuryprijs met zijn boek Smokey Goodness. Althuizen is wereldkampioen BBQ en zit in de jury van het televisieprogramma Grill Masters​ waarin mensen strijden wie het best kan barbecueën.

"Knap dat Jord Althuizen ook in zijn tweede boek het hoge niveau van zijn eerste heeft weten vast te houden en nog weet te verrassen ook", luidt de mening van de vakjury over de nominatie over het barbecue- en grillboek.

De vakjuryprijs is dit jaar gewonnen door The Green Kitchen at Home van David Frenkiel en Luise Vindahl. Samen runnen zij het blog Green Kitchen stories. Frenkiel is tevens de winnaar van de prijs voor beste kookboekenfotograaf, -vormgever en -stylist.

Tijdens de 2016-editie ging de publieksstem naar Zuur van Bas Robben.

Donderdagavond werd het Gouden Kookboek uitgereikt, een initiatief van het CPNB. Voor deze prijs waren alleen Nederlandse titels genomineerd, terwijl bij de Kookboek van het Jaar-verkiezing ook buitenlandse boeken meedingen.