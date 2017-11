'Er worden weinig echte kookboek-klassiekers meer gemaakt'

Volgens Jonah Freud, culinair journalist, vertaler en eigenaar van De Kookboekhandel in Amsterdam, wil elke uitgever minstens één "klassieker" in zijn aanbod hebben. "Zo'n boek dat altijd, ook na jaren, weer tevoorschijn wordt gehaald en dat iedereen in huis heeft. Die worden maar weinig gemaakt. Als kookboekauteur moet je echt naar zo'n boek streven."

In 2016 maakte het kookboekengenre 6 procent uit van de totale A-boekenmarkt en 13 procent van het genre non-fictie, blijkt uit cijfers van CPNB. Volgens Freud wil elke uitgever in deze vruchtbare markt springen. "Ze denken dat ze niet meetellen als ze geen kookboeken in hun aanbod hebben."

Instagram

Volgens Lisette Drent, uitgever bij de kookboekenuitgeverij Good Cook, is men door de crisis meer gaan thuiskoken, waardoor er meer kookspullen en ook -boeken zijn verkocht. "Vooral sinds 2012 is de verkoop flink toegenomen. Mensen geven meer geld uit aan luxe, ze willen mooie serviezen en hier ook mooie gerechten bij serveren. Vooral in het weekend is er de tijd om dat uitgebreid te doen." Dat veel mensen hun maaltijd fotograferen speelt ook mee. "Het moet er allemaal goed uitzien op Instagram."

Volgens Drent is het lastig om er als kookboek uit te springen. "Want de meeste boekhandels hebben maar een beperkte ruimte voor kookboeken." Hoe je dan toch opvalt? "Het moet er lekker uitzien, dat je er direct trek van krijgt en denkt: dít wil ik vanavond koken. De fotografie en vormgeving moet opvallen." Veel mensen gebruiken een kookboek dan ook vooral ter inspiratie, zegt Drent. "En minder voor dagelijks gebruik. Sommige mensen vinden het vooral leuk om de foto's te bekijken en 'lezen' het boek vooral ter ontspanning: het ligt nog net niet op hun nachtkastje."

Roman

Kookboeken lijken ook steeds vaker de roman-kant op te gaan. "Storytelling, een persoonlijk verhaal dat de recepten begeleidt, maakt het kookboek persoonlijker. Het gaat meer leven, blijft langer hangen", zegt Drent. Vooral kookboeken van BN'ers en bloggers bevatten veel van dit soort korte verhaaltjes.

Maar zowel Drent als Freud zijn geen grote fans van dergelijke uitgaven. "De verhouding is een beetje zoek", zegt Drent. "Het lijkt zo alsof iedereen een kookboek kan maken en dat geeft een vertekend beeld. In de top tien vind je veel van dit soort boeken, maar dit zijn niet per se de beste. Daardoor overschaduwt dit aanbod de echte mooie, onderscheidende kookboeken. Maar ik moet wel zeggen dat BN'er-kookboeken de markt een boost geven." Volgens Freud schrijven veel bekende 'kookboekmakers' hun recepten niet zelf. "Maar ik denk wel dat het hoogtepunt van dit genre voorbij is."

Volgens Freud is er nog iets dat niet mag ontbreken in een ultiem kookboek: de juiste receptuur. "Er worden ontzettend veel fouten in kookboeken gemaakt."

Freud maakte deel uit van de jury van Het Gouden Kookboek, die donderdag werd uitgereikt aan Souq van Merijn Tol en Nadia Zerouali. "Onderdeel van het juryproces is dat we ook recepten maken uit de kookboeken. Op het eerste gezicht lijkt een boek dan fantastisch, maar bij het koken gaan er toch dingen mis. Er missen dan bijvoorbeeld ingrediënten bij het recept die wel worden genoemd in de ingrediëntenlijst."

Freud pleit daarom voor betere eindredactie van de boeken. "Ook in kookboeken zou de tekst vijf keer nagekeken moeten worden, maar dat gebeurt te weinig. Het moet gewoon van alle kanten kloppen. De inhoud, maar ook het soort papier, het lettertype, de foto's."

Bewust

Drent vertelt dat er nu veel kookboeken worden gemaakt en verkocht over bewust eten. "Waar komt ons eten vandaan, wat stoppen we in onze mond? In veel boeken kom je recepten tegen met 'eigen' eten, bijvoorbeeld uit de moestuin. Dat zie je onder meer terug in Leafs van Carola de Kanter, met daarin vegetarische seizoensrecepten uit de moestuin."

Freud stelt dezelfde trend vast. "We eten vaker thuis, en koken ook vaker uitgebreid, liefst 'comfortfood'. Men wil gezonder eten en de controle houden over de gebruikte ingrediënten." Maar niet alles is gezond: "In aanloop naar de feestdagen worden er ook boeken uitgebracht met feesteten, bijvoorbeeld lekkere gerechten en hapjes voor een verjaardag of Kerst."

Zowel Freud als Drent zijn van mening dat de kookboekenmarkt nooit verzadigd raakt. "Dat blijft door evolueren", zegt Freud. "Net als ons eetgedrag. Wie had bijvoorbeeld ooit gedacht dat we meer zouden wildplukken, of zelf worsten zouden maken?"