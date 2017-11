Startsein Nationaal Schoolontbijt gegeven in Rijksmuseum

Ongeveer dertig leerlingen van de school uit Amsterdam-Noord genoten gezamenlijk van de maaltijd aan de gedekte tafel in de eregalerij onder de Nachtwacht van Rembrandt.

Het jeugdkoor Kinderen voor Kinderen zorgde voor de muzikale omlijsting van het ontbijt. Miss Montreal, die overigens niet zong, opende de week.

Het thema van het vijftiende Nationaal Schoolontbijt is Gezond ontbijten is geen kunst! Vanaf maandag gaan op 2.900 basisscholen zo´n 550.000 kinderen samen aan tafel om de eerste maaltijd van de dag te nuttigen. In 270 gemeenten ontvangen burgemeesters leerlingen voor een gezamenlijk ontbijt tijdens deze landelijke actie, die tot en met vrijdag duurt.

Woensdag is het traditionele Binnenhofontbijt. Kinderen ontbijten dan met Kamerleden in de Gouden zaal van het Mauritshuis in Den Haag.