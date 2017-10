Kwaliteit vleesvervangers volgens Consumentenbond steeds beter

Eten en Drinken Nederlanders eten na jaren weer iets meer vlees 32 x gedeeld Nederlanders aten in 2016 iets meer vlees dan in 2015. Per persoon bedroeg de consumptie gemiddeld bijna 77 kilo, tegenover 75,4 kilo een jaar eerder. Van 2010 tot 2015 was er wel een dalende lijn.