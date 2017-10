'Lage dosis alcohol verbetert spreken van tweede taal'

De onderzoekers van de universiteit Maastricht, de University van Liverpool en King's College Londen gaven aan vijftig Duitsers een drankje met een lage dosis alcohol, dat werd aangepast aan het lichaamsgewicht van de deelnemer. De drank kwam overeen met 460 milliliter bier voor een man van 70 kilo.

De andere helft van de groep kreeg een alcoholvrij controledrankje. Alle personen hadden recentelijk de Nederlandse taal geleerd.

Na het nuttigen van het drankje moesten zij een paar minuten een gesprek voeren in het Nederlands met een experimentator. De gesprekken werden opgenomen en daarna beoordeeld door twee Nederlandse moedertaalsprekers, die niet wisten of de betreffende deelnemer van tevoren een drankje had gedronken met of zonder alcohol. De deelnemers moesten ook zelf hun eigen vaardigheden in de Nederlandse taal beoordelen.

Uitspraak

Uit deze analyse bleek dat de deelnemers die alcohol hadden gebruikt, aanzienlijk beter werden beoordeeld op hun kennis van de Nederlandse taal dan de deelnemers die een alcoholvrije drank nuttigden. Vooral op het gebied van uitspraak was een opmerkelijk verschil waargenomen. Er werd geen verband gevonden tussen het drinken van alcohol en de zelfbeoordeling van de taalvaardigheden.

Volgens mede-onderzoeker Jessica Werthmann zou het verschil tussen de wel- en niet-alcoholdrinkers mogelijk kunnen worden veroorzaakt doordat alcohol angstremmend werkt. Er is wel meer onderzoek om deze hypothese te kunnen bevestigen.