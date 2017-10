'Hogere btw op groente en fruit bevordert ongezonde leefstijl'

Eten en Drinken Feit of fabel: dit moet je weten over vegetarisch eten 12 x gedeeld Een vegetariër mag geen dierlijke producten eten, is meer geld kwijt aan boodschappen dan een niet-vegetariër en krijgt niet voldoende voedingsstoffen binnen. Of toch wel? In het kader van Wereld Vegetarisme dag legde NU.nl een aantal stellingen voor aan experts.