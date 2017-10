Vegetarische Slager denkt aan juridische stappen tegen NVWA

De discussie die is ontstaan over productetiketten die misleidend zouden zijn, heeft het bedrijf schade berokkend, laat hij donderdag weten.

"En het heeft mij veel tijd en energie gekost. We gaan bekijken hoe we hier definitief een eind aan kunnen maken'', aldus Korteweg. Woensdagavond maakte de NVWA bekend dat de Vegetarische Slager zijn etiketten toch niet hoeft te veranderen. Vorige week tikte de toezichthouder het bedrijf nog op de vingers omdat verwijzingen op de etiketten over bijvoorbeeld 'speckjes' misleidend zouden zijn.

Nu zegt de warenautoriteit dat de klacht niet ging over producten die in de schappen liggen, maar gaat over de aanduidingen op de website van het bedrijf. Korteweg van de Vegetarische Slager verwondert zich over deze verklaring. Hij wijst erop dat Benno Bruggink van de NVWA vorige week op televisie, met de verpakking in de hand, nog zei dat de etiketten niet kloppen. "We waren sowieso al zeer verbaasd over de stap van de NVWA, want iedereen die verstand heeft van food zegt dat wij op de goede weg zijn.''