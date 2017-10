Vegetarische Slager hoeft etiketten toch niet aan te passen van NVWA

Dat meldt de NVWA woensdag in een brief op zijn website. "Het ging niet over de producten van de Vegetarische Slager die in de schappen van de supermarkten liggen, maar over de aanduidingen op de website van dit bedrijf", stelt de warenautoriteit.

"Producten zoals boterhamworst, filet americain, kipspiesjes, beefreepjes, en kip-shoarma werden aangeboden zonder dat hierbij vermeld wordt dat het gaat om vegetarische producten terwijl ze wel erg leken op de echte vleesproducten."

De NVWA zei eerder dat onder meer de namen Visvrije tonyn, Gerookte speckjes en Kipstuckjes voor verwarring en misleiding zorgen en dus in strijd met de wet zijn. "De NVWA betreurt het dat er in de berichtgeving in deze zaak de indruk is gewekt dat de schriftelijke waarschuwing is gegeven voor de etikettering van producten van het bedrijf en niet om de presentatie op de website", aldus de autoriteit in de verklaring.

Aangepast

De Vegetarische Slager krijgt van de NVWA tot volgend jaar maart de tijd om de namen te veranderen op de website, anders dreigt een boete. Volgens het bedrijf zijn inmiddels alle aanduidingen op de website aangepast.

Eerder stelde een woordvoerder van de NVWA dat sprake is van een "puur administratieve behandeling", maar mede-oprichter van de Vegetarische Slager Niko Koffeman sprak van een "politiek gemotiveerde" actie waar de vleeslobby achter zit.

Volgens Koffeman gebruiken andere producenten als Vivera en Good Bite vergelijkbare benamingen voor hun producten, maar zijn zij niet op de vingers getikt. Directeur Jaap Korteweg zag eerder geen aanleiding om de namen te wijzigen. ''We hebben ons laten adviseren door etiketteringsdeskundigen en die hebben ons verzekerd dat dit in orde is.'' Nu het blijkt te gaan om de websitebeschrijvingen is de zaak afgedaan volgens Korteweg.

Bij RTLZ zet Korteweg wel vraagtekens bij de handelswijze van de NVWA. "Het was wel verwarrend: het ging erover dat wij verwarrend communiceren, maar de verwarring is vooral van hen gekomen in dit verhaal."

Discussie

De discussie rond productnamen van vleesvervangers begon in 2012, toen CDA-kamerlid Jaco Geurts bezwaar maakte tegen het gebruik van namen als burgers en schnitzels. Het leidde tot de term 'schnitzelgate', waarna ook onder meer de Vegetarische Slager een aantal aanpassingen deed. Zo werd gehakt veranderd in "gehackt" en spekjes in "speckjes". Sinds september staat voor alle productnamen "vegetarisch".

Begin januari kwam het onderwerp weer ter sprake toen in Duitsland werd gediscussieerd over het gebruik van het woord curryworst.

In juni 2017 bepaalde het EU-hof al dat sojaproducten voortaan geen zuivelnamen meer mogen krijgen. Zuiver plantaardige producten mogen in principe niet op de markt worden gezet met woorden als melk, room, boter, kaas of yoghurt op het label.