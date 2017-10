Steeds vaker vergiftiging na eten wilde paddenstoelen

Dat bevestigt het centrum naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

In de meeste gevallen gaat het om jonge kinderen die een hap hebben genomen van een giftige paddenstoel. ''Die lopen doorgaans goed af. Soms krijgen de kinderen geactiveerde koolstof toegediend om de gifstoffen te absorberen in het maagdarmkanaal", zegt toxicoloog Antoinette van Riel.

Ook asielzoekers blijken zich nog wel eens te vergissen in een paddenstoel. Daarom wordt er op azc's via posters gewaarschuwd voor giftige paddenstoelen. Het paddenstoelenseizoen loopt ongeveer van augustus tot eind november, wanneer de vorst valt en de paddenstoelen dermate zijn uitgebloeid dat ze er niet meer smakelijk uitzien.

Echt ziek

Van de 182 meldingen in 2017 gingen er veertien over mensen die echt ziek werden na het eten van paddenstoelen als maaltijd. In heel 2016 waren dat er twaalf en in het jaar daarvoor negentien.

Dodelijke slachtoffers zijn er dit jaar voorsalsnog niet gevallen, meldt het centrum.

Hoewel dat aantal dus niet substantieel is gegroeid in de laatste jaren, ziet Van Riel wel een stijgende trend. "Tien jaar geleden waren het er praktisch geen." De toxicoloog vermoedt dat die stijging te wijten is aan een toegenomen aantal mensen dat de natuur in trekt om paddenstoelen te zoeken voor de maaltijd.