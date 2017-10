Vegetarische Slager moet productnamen veranderen

Dat meldt de Volkskrant dinsdag. Volgens de NVWA zijn aanduidingen als Visvrije tonyn, Kipstuckjes en Gerookte speckjes verwarrend en misleidend, en dat is in strijd met de wet.

Een woordvoerder van de NVWA stelt in de krant dat sprake is van een "puur administratieve behandeling", maar mede-oprichter van de Vegetarische Slager Niko Koffeman spreekt van een "politiek gemotiveerde" actie waar de vleeslobby achter zit.

Volgens Koffeman gebruiken andere producenten als Vivera en Good Bite vergelijkbare benamingen voor hun producten, maar zijn zij niet op de vingers getikt. Directeur Jaap Korteweg ziet geen aanleiding om de namen te wijzigingen. ''We hebben ons laten adviseren door etiketteringsdeskundigen en die hebben ons verzekerd dat dit in orde is.''

'Schnitzelgate'

De discussie rond productnamen van vleesvervangers begon in 2012, toen CDA-kamerlid Jaco Geurts bezwaar maakte tegen het gebruik van namen als burgers en schnitzels. Het leidde tot de term 'schnitzelgate', waarna ook onder meer de Vegetarische Slager een aantal aanpassingen deed. Zo werd gehakt veranderd in "gehackt" en spekjes in "speckjes". Sinds september staat voor alle productnamen "vegetarisch".

Begin januari kwam het onderwerp weer ter sprake toen in Duitsland werd gediscussieerd over het gebruik van het woord curryworst.

In juni 2017 bepaalde het EU-hof al dat sojaproducten voortaan geen zuivelnamen meer mogen krijgen. Zuiver plantaardige producten mogen in principe niet op de markt worden gezet met woorden als melk, room, boter, kaas of yoghurt op het label.

De Vegetarische Slager krijgt van de NVWA tot volgend jaar maart de tijd om de namen te veranderen, anders dreigt een boete. Volgens het bedrijf wordt de benamingen voor vleesvervangers al jaren gebruikt en dat heeft nooit tot problemen of onduidelijkheid geleid.