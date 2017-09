Nederlandse werknemer neemt niet vaak koffiepauze

In een onderzoek onder Europese werknemers over hun koffie- en pauzegewoonten, blijkt dat 44 procent van de Nederlanders een tot twee keer per dag een korte pauze neemt om koffie te drinken of iets kleins te eten.

Het Europese Institute for Scientific Information on Coffee vroeg ruim 8.000 inwoners uit onder meer Nederland, Finland, Spanje en Italië naar deze gewoonten.

In Spanje zijn werknemers sneller geneigd om kort te pauzeren: 72 procent neemt minstens een of twee keer per dag even afstand van het werk. De Finnen nemen het vaakst pauze, 36 procent pauzeert drie tot vier keer per dag voor wat koffie of een snack.

63 procent van de Europeanen vindt dat een korte pauze hun productiviteit bevordert. Onder Nederlanders is deze mening minder populair, 53 procent is het eens met deze stelling.

Alerter

De meeste Europeanen drinken koffie op het werk omdat ze het lekker vinden (56 procent), 40 procent omdat zij even willen pauzeren en 29 procent drinkt de cafeïnehoudende drank omdat ze wat alerter willen zijn. Dit percentage stijgt wanneer hen wordt gevraagd waarom ze thuis koffie drinken, voor het werk begint: 56 procent drinkt het omdat ze wakker willen worden. 59 procent van de respondenten drinkt koffie tussen 9.00 en 11.00 uur in de ochtend, 29 procent kiest liever een tijdstip in de late namiddag voor hun koffiepauze.

Werknemers die geen koffie drinken, hebben hiervoor als voornaamste reden dat ze andere drankjes verkiezen boven koffie. 7 procent drinkt geen koffie omdat ze het als ongezond beschouwen.

Nederland staat wel bovenaan als het gaat om gratis koffie op de werkplek, 77 procent hoeft niet te betalen voor een kop. In Italië is dit percentage slechts 30 procent en in Spanje moeten drie op de vier werknemers geld neerleggen voor koffie.