'Nederlandse wijn is volwassen geworden'

"De Nederlandse wijnbouw is volwassen geworden", zegt Simon Crone, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Wijn Producenten. "Bij de Wijnkeuring van de Lage Landen werd 92 procent van de wijnen minimaal als 'goed' beoordeeld. Dat is een grote verbetering ten opzichte van een aantal jaar geleden: toen haalde slechts 66 procent deze kwalificatie."

Vanaf de jaren zeventig zijn er weer meer wijngaarden in Nederland gekomen. "Vanaf het jaar 2000 is dit gegroeid naar zo'n 130 commerciële wijngaarden", vertelt Crone, die erbij zegt dat deze wijgaarden goede wijnen producren.

"Het klimaat is milder geworden, wat een positieve invloed heeft op de wijn. De druiven zijn rijper en men ontwikkelt ook steeds nieuwe rassen, die ook sneller rijpen en bovendien resistenter zijn tegen ziektes als meeldauw."

Daarnaast zijn de stokken waaraan de druiven groeien ouder geworden. Ook dat heeft een positieve invloed op de kwaliteit, vertelt Stan Beurskens, een Limburgse wijnboer die eigenaar is van wijngaard St. Martinus. "De wortels groeien dieper en kunnen beter tegen een stootje. Vergelijk het met een kind, als je die laat vallen, is hij kwetsbaarder als baby dan als 10-jarige. Hoe ouder, hoe robuuster."

Dat de wijn steeds beter wordt, komt volgens Crone en Beurskens doordat de kennis over het wijn maken ook beter wordt. "In 2000, toen het aantal wijngaarden flink groeide, moesten de wijnmakers nog opgeleid worden", zegt Crone. "Die kennis en ervaring voor een goede teelt en wijnbereiding is inmiddels opgedaan, maar ook weten de makers beter hoe de wijn aan de man kan worden gebracht."

"Men heeft leren telen. Een van de kunsten daarvan is het juiste oogstmoment kiezen. Je moet durven wachten tot het moment dat de druif rijp genoeg is en dus voldoende suiker en aroma's bevat. Hoe beter de druif is qua aroma's en smaak, hoe beter de wijn wordt."

Adviseurs uit onder meer Duitsland hebben de Nederlandse wijnmakers geleerd om goed te leren telen en welke apparatuur het beste gebruikt kan worden. "Na een jaar of tien gaat dat doorwegen en we zijn nu in staat om de juiste beslissingen te nemen voor de teelt. We hebben de machinerie en uitrusting om tot de juiste wijn te komen."

Fris en fruitig

De 130 wijngaarden maken jaarlijks zo'n 1,1 miljoen flessen. De meeste daarvan bevatten witte wijn. "In Nederland is het klimaat relatief koel en dat levert frisse, fruitige wijnen op", aldus Crone. "In Nederland worden de druiven geoogst in de periode eind september tot diep oktober. Over het algemeen kun je zeggen dat ons klimaat geschikt is om goede druiven te telen."

"Maar veel regen, zoals in de afgelopen twee weken, helpt niet. De druif neemt dan te veel water op. Ook de westenwind draagt er niet aan bij. Maar de laatste jaren was de oogst prima.

De komende oogst zal ook goed zijn, gezien het stralende weer in mei waardoor alles snel in bloei kwam. Ook in augustus was het weer goed voor de druiven."

Kunst

"Leuk aan de Nederlandse wijn is dat bedrijven hun eigen stijl maken. Zie het als een kunstenaar, die zou nooit iets namaken maar wil zijn eigen signatuur aan zijn werk geven", zegt Beurskens. "De Nederlandse wijn kan omschreven worden als een frisse wijn met een fruitige complexiteit. Ik heb ook wijn gemaakt in Chili, maar in Nederland is het werk veel uitdagender."

"Nu hebben we al vijf weken last van regen, maar vorig jaar rond deze tijd was het dertig graden. Je moet door het wisselende weer continu opletten wat je in je gaard en kelder doet, het wijn maken is daardoor elk jaar weer anders. In het buitenland wordt het vaak gemaakt in grote tanks, waardoor je grote hoeveelheden van hetzelfde product krijgt. Dat is hier niet het geval, waardoor de wijn veel meer variatie en diepgang heeft."

Wat betreft de klassieke rassen zie je in Nederland veel Pinot Blanc, Pinot Gris en Riesling, onder de nieuwe rassen zijn dat onder meer Johanniter en Souvignier Gris. Veelvoorkomende rode wijnen zijn de Regent, Pinot Noir en Cabernet Cortis.

De Nederlandse wijn is volgens Beurskens geschikt voor iedereen die van een goed glas wijn houdt. Omdat de wijnproductie in Nederland relatief klein is en er dus geen bulk wordt gemaakt, kost een fles al gauw 10 tot 15 euro. "Wij kunnen geen massaproductie leveren en de wijn zal daarom altijd kwalitatief zijn. Als je open staat voor iets nieuws en op zoek bent naar een duurzame en natuurlijke wijn en ook bereid bent om hiervoor te betalen, dan zit je met de Nederlandse wijn goed."

Pesticiden

Op de Open Dagen Wijngaarden kunnen mensen dit weekend kijken hoe de wijn gemaakt wordt en natuurlijk ook wat proeven. Vorig jaar kon St. Martinus rekenen op zo'n 4.000 bezoekers, vertelt Beurskens. "Steeds meer mensen willen weten waar hun wijn vandaan komt. Ze willen weten wat er precies in hun glas zit. Tijdens de open dagen kunnen ze in de kelder rondlopen en zien hoe ambachtelijk het proces is."

"En ook dat de wijn steeds minder pesticiden bevat. De Nederlandse wijnboer denkt daar in het algemeen beter over na, dat is een kwaliteitsstukje waar we trots op mogen zijn. De wijn van de toekomst is een wijn van druiven die niet bespoten zijn."

Volgens Crone zal de wijnbouw in Nederland de komende jaren steeds duurzamer worden. "Door teelt met een gezonde plant en een optimale bodem en wijnbereiding die optimaal is voor de druiven die hier worden geoogst. Dit wordt ondersteund door de ontwikkeling van nieuwe rassen. Nederlandse wijn is heel toegankelijk maar zal doordat het niet heel veel gemaakt wordt, toch vooral een regioproduct blijven."