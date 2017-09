Albert Heijn roept Kip-rode pesto salade terug

Eten en Drinken McDonald's gaat ook in Rotterdam en Utrecht thuisbezorgen 60 x gedeeld McDonald's gaat zijn hamburgers en frietjes vanaf volgende week dinsdag ook in Rotterdam en Utrecht thuisbezorgen. De fastfoodrestaurantketen heeft in de zomer geoefend rondom acht vestigingen in de regio Amsterdam en is klaar voor het thuisbezorgseizoen, zegt algemeen directeur van McDonald's Nederland Manu Steijaert.