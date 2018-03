'Een slordig terras is een klassieke fout'

Een terras is het visitekaartje van je zaak, zeggen horeca-adviseurs Rein Rambaldo en Rolf Hopman. "Vaak is het het eerste dat gasten zien als ze naar je zaak komen, dus zorg dat het er netjes uitziet", zegt Rambaldo. "Ook als het regent. Mensen krijgen op basis van je terras toch een idee van hoe het er binnen uitziet."

Het eerste waar Hopman bij de inrichting van een terras altijd naar kijkt is de functie. "Is het een passantenterras waar mensen even snel wat drinken, eten en weer doorgaan, is het een borrelterras, of ga je echt zitten om uitgebreid te eten? Afhankelijk daarvan richt je het terras in."

Zowel Hopman als Rambaldo is voorstander van verschillende zitmogelijkheden. "Zorg voor stoelen, een (bier)bank, en wat luxere zitplekken", zegt Rambaldo. "Iedereen, jong en oud, moet zich welkom voelen."

"Houd ook rekening met de looppaden", adviseert Hopman. "Met hoge of halfhoge zitplekken naast looppaden hebben klanten minder last van langslopend personeel. Aan de randen kun je dan lagere stoelen neerzetten."

"Vervolgens kun je de boel larderen met onder meer parasols, schermen, lampen en plantenbakken", gaat Hopman verder. "Zorg er vooral voor dat het terras er netjes bijligt. Een slordig terras is echt een klassieke fout."

Trends

Over de huidige trends op terrassen zijn Rambaldo en Hopman duidelijk: vintage en zelf in elkaar getimmerde meubels kunnen echt niet meer. "Die trend ontstond vanuit de kredietcrisis, toen ondernemers minder te besteden hadden", zegt Rambaldo.

"Maar nu durven ze weer te investeren, dus wordt het tijd om weer klasse te brengen. Het mag allemaal wat chiquer en netter. Mensen willen meer comfort en zijn ook bereid daarvoor te betalen."

Volgens Hopman duurde het vroeger jaren voor een trend van een stad overwaaide naar andere plekken, maar is dat door onder andere social media veranderd. "Concepten worden nu overal eerder opgepakt. Trends komen sneller, maar gaan ook weer sneller."

Pasteltinten zijn daarentegen weer in. "Het is klaar met dat grauwe en bruine, dat ook voortkwam uit de crisis", zegt Rambaldo. Ook 'beleving' gaat steeds meer een rol spelen. "Het is een klotewoord, maar het is wel belangrijk. Op het terras van mijn zaak staat bijvoorbeeld regelmatig een dj te draaien."