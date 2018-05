Ben & Jerry's maakt bierijs voor feestdagen

Het bedrijf is opnieuw een samenwerking aangegaan met brouwerij New Belgium Brewing, waarna de smaak werd ontwikkeld. Het ijs bevat sliertjes gezouten caramel en stukjes fudge brownie, de nasmaak komt van het bier.

De opbrengst van de nieuwe producten die de twee bedrijven maken, wordt gedeeld met milieu-organisatie Protect our winters (POW), die zich inzet tegen de gevolgen van klimaatverandering in de bergen.

De brouwer komt daarnaast met een speciale editie van het eerder dit jaar gelanceerde Ben & Jerry's-bier, de New Belgium's limited-edition Salted caramel brownie brown ale.



Een bolletje ijs in het bier levert volgens de makers een perfecte combinatie op. "Ze hebben hetzelfde smaakprofiel met karamel en brownies. Ik was bang dat het erg zoet zou worden, maar het bier is lekker droog van smaak. Het zout laat het zoet erg mooi uitkomen", zegt Bryan Simpsom van New Belgium Brewing.

Het ijs en het bier zijn in Amerika te koop voor de feestdagen, voor zolang de voorraad strekt. Het ijs bevat overigens geen alcohol, het bier heeft een alcoholgehalte van 6,3%.