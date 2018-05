Nederlanders eten warme maaltijd vaker zonder vlees

Vis, ei, champignons of peulvruchten zijn de favoriete alternatieven. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Voedingscentrum, meldt de NOS woensdag.

Volgens Gerda Feunekes, directeur van het Voedingscentrum, is er sprake van een "aanzienlijke stijging". "Vijf jaar geleden was het aantal van deze zogenoemde flexitariërs in een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut nog 40 procent."

Er is in het onderzoek niet gevraagd waarom mensen minder vlees eten. Feunekes: "Het is duurzamer om minder vlees te eten, misschien zijn mensen ook banger geworden door de voedselschandalen. Of het kan door de crisis komen. We weten wel dat mensen aangeven dat ze erop letten, dat ze duurzamer eten. Dus dat draagt er zeker aan bij."