Eten en drinken De snijplank: hout of plastic? Slideshow Infographic Video In menig huishouden heerst er verdeeldheid over een onmisbaar hulpmiddel in de keuken: de snijplank. Want wat is hygiënischer: een houten of een plastic exemplaar? Rijkelt Beumer, microbioloog aan de Wageningen Universiteit, legt het voor eens en altijd uit.