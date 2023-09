Na Philip Freriks vertrekt ook Maarten van Rossem in 2025 bij De slimste mens

Ook Maarten van Rossem zal na het winterseizoen 2024-2025 bij het programma De slimste mens vertrekken. Dat meldt de 79-jarige historicus in een gesprek dat De Telegraaf maandagavond op de website heeft gepubliceerd.

Eerder maakte presentator Philip Freriks al bekend dan te stoppen. Hij zal worden vervangen door Herman van der Zandt.

"In februari 2025 is mijn laatste uitzending te zien", zegt Van Rossem tegen De Telegraaf. "Op hetzelfde moment dat Philip vertrekt. Twee jaar geleden, dus al ver voordat Herman bij deze omroep in beeld was, besloot hij om het 25e seizoen nog vol te maken en het daarbij te laten. Toen zei ik: 'Als jij weggaat, ga ik ook weg.'"

"Wij weten het dus al een tijdje. Er verder over speculeren is onzinnig en, als ik voor mezelf mag spreken, ook zeer onaangenaam. Bovendien is het nog een heel eind weg. Misschien zijn we allebei wel dood."

Van Rossem zei eerder nog tot zijn honderdste door te gaan

Eerder deze maand speculeerde Van Rossem nog dat hij tot zijn honderdste de taak van eenmansjury zou willen blijven uitvoeren. Maar dit deed hij vooral om de mensen die een hekel aan hem hebben te sarren, erkent hij nu. "Ik vond al die speculaties over ons en het programma maar gezeur", vertelt Van Rossem.

"Tot mijn honderdste blijven, dat vond ik wel geestig. In werkelijkheid ga ik dat natuurlijk niet doen. Weet ik veel of ik die leeftijd überhaupt haal. Door te stellen dat ik zou blijven zitten waar ik zit, heb ik er bewust voor gekozen om mensen een beetje te ergeren."