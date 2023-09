Mariana Aparicio en Eelco Smits winnen belangrijkste Nederlandse toneelprijzen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Toneelprijzen Theo d'Or en Louis d'Or zijn zondagavond toegekend aan Mariana Aparicio en Eelco Smits. Aparicio kreeg het beeldje voor haar rol in De Jaren van het Nationale Theater, Smits voor zijn rol Geschiedenis van Geweld van Toneelschuur Producties.

De belangrijkste toneelprijzen van Nederland werden uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlandse Theater in Amsterdam.

In De Jaren vertellen vijf vrouwen het verhaal van één vrouw die schrijfster wordt na te zijn opgegroeid tussen de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. "Vanaf het begin lijkt zij samen te vallen met wat er maar op scène wordt verbeeld", prijst de jury Aparicio. "Of ze nu ín het centrum van de aandacht staat of daarbuiten."