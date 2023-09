Van misbruik beschuldigde Russell Brand krijgt staande ovatie na optreden

Russell Brand heeft zaterdagavond voor het eerst opgetreden na de zware beschuldigingen aan zijn adres. De Engelse komiek wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van verkrachting, aanranding en emotioneel misbruik. Zijn publiek lijkt hem te steunen.

Het optreden in Londen was de eerste keer dat Brand in het openbaar werd gezien sinds de beschuldigingen van misbruik. Dat nieuws kwam zaterdag naar buiten via een onderzoek van The Sunday Times, The Times en Channel 4 Dispatches.

Een van de vrouwen in het onderzoek was naar eigen zeggen zestien jaar toen ze door Brand werd misbruikt. Een ander beweert door hem te zijn verkracht in zijn huis in Los Angeles. Weer andere vrouwen beschuldigen de acteur en komiek van onder meer fysiek en emotioneel misbruik en seksuele intimidatie.

De 49-jarige Brand ontkent de beschuldigingen. Volgens de BBC kreeg hij na afloop van de show in het Troubadour Wembley Park Theatre een minutenlange ovatie van het publiek.

Brand ging niet inhoudelijk op beschuldigingen in tijdens optreden

Brand begon de show in Noordwest-Londen door te stellen dat hij het waardeerde dat de mensen gekomen waren. Volgens de BBC zat er op de voorste rij een vrouw die een bordje met de tekst "Wij staan achter je" omhooghield.

Nadat hij het publiek had gevraagd niet te filmen, bedankte hij de toeschouwers voor hun steun. "Ik heb veel dingen om met jullie over te praten. Er zijn uiteraard een aantal dingen waar ik absoluut niet over kan praten en ik waardeer het dat jullie dat begrijpen", zei Brand, waarna er volgens de BBC gelach klonk uit de zaal.

Na afloop kreeg hij dus een staande ovatie van een paar minuten. Brand heeft deze week en de komende maanden nog meer optredens gepland staan, maar het is nog onduidelijk of die allemaal doorgaan.

Al vóór de publicatie van het onderzoek ontkende Brand de beschuldigingen in een video op YouTube. Hij stelde dat hij "extreem verontrustende brieven" had gekregen van een "mainstream mediabedrijf" en een krant. Hierin zouden "zeer ernstige beschuldigingen staan", waar volgens de acteur niets van waar is.