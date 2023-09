Inzamelactie Najib Amhali voor Marokko staat op 900.000 euro

De gezamenlijke inzamelingsactie van Najib Amhali voor Marokko heeft tot nu toe 900.000 euro opgeleverd. Dat vertelde de Marokkaans-Nederlandse cabaretier vrijdagavond in de speciale uitzending Samen voor Marokko, waarin aandacht wordt gevraagd voor de aardbeving in het land.

In de uitzending op NPO1 waren beelden te zien van het volladen van de vrachtwagens. Er gingen onder meer tenten, matrassen, bedden, zaklantaarns, medische spullen, slaapzakken, generatoren en luiers in.

Bekende Nederlanders deden in de speciale uitzending een oproep om te doneren via Giro 6868. Met de uitzending op NPO1 willen BNNVARA en de VPRO de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap in Nederland steunen. Er was muziek van Numidia en Nick Schilder, aan tafel zaten cabaretier Najib Amhali, burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en acteur/schrijver Abbie Chalgoum.