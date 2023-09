Fantasyverhaal van Rima Orie verkozen tot Beste Boek voor Jongeren

Schrijfster Rima Orie is winnaar van het Beste Boek voor Jongeren 2023 in de categorie Oorspronkelijk Nederlandstalig. Ze won de prijs voor haar boek In het vervloekte hart en kreeg hem uitgereikt van oud-winnaar Tom De Cock tijdens BoekTok Live in de Bibliotheek Neude in Utrecht.

In het vervloekte hart is een fantasyverhaal over Priya Chkadhari, die als zogenoemd bloedkind magische krachten heeft. "Het is een prachtig boek waar wij enorm van hebben genoten. Het is een boek dat ontzettend goed aansluit bij de doelgroep, en dat bovenal gewoon leuk is om te lezen", aldus de jongerenjury.

Het Beste Boek voor Jongeren in de categorie Vertaald ging naar Zolang de citroenbomen bloeien van Zoulfa Katouh, een Canadese auteur met Syrische roots. Het juryoordeel: "Ook dit verhaal is prachtig geschreven, met thema's zoals oorlog, PTSS, liefde en vriendschap. Het heeft goed uitgewerkte personages en een plottwist die je niet ziet aankomen." Vertaler Merel Leene nam de prijs in ontvangst.