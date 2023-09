Tekstschrijver van Italiaanse evergreen Volare overleden

De Italiaanse liedjesschrijver Franco Migliacci is op 92-jarige leeftijd overleden. Hij werd vooral bekend door het nummer Volare, dat eind jaren vijftig een wereldhit werd. Het overlijden van Migliacci werd op X gemeld.

Migliacci schreef Nel blu dipinto di blu (vertaling: blauw in blauw geschilderd) zoals Volare (vliegen) eigenlijk heet, samen met zanger Domenico Modugno. Het lied groeide al snel uit tot een grote hit. Tijdens het beroemde liedjesfestival in San Remo won Volare in 1958 de eerste prijs. Niet veel later werd Volare de Italiaanse inzending voor het Eurovisie Songfestival dat in 1958 in Nederland werd gehouden. Volare werd gezongen door Modugno en werd derde, achter Frankrijk en Zwitserland.