Formule 1-podcast De Boordradio van NU.nl gaat in november het theater in

Formule 1-podcast De Boordradio van NU.nl gaat het theater in. Presentator Bas Scharwachter, verslaggevers Joost Nederpelt en Patrick Moeke en coureur Ho-Pin Tung staan op maandag 27 november in het AFAS Theater in Leusden.

Luisteraars kunnen de opname van de podcast live bijwonen in het Utrechtse theater. De show vindt een dag na de Grand Prix van Abu Dhabi plaats, de laatste race van het jaar. Bas, Joost, Patrick en Ho-Pin blikken dan ook uitgebreid terug op het recordseizoen van Max Verstappen, praten over hun eigen ervaringen op het circuit en gaan het gesprek met luisteraars aan. Ook bespreken ze de laatste ontwikkelingen in de sport.

De Boordradio is een Formule 1-podcast van NU.nl die zich onderscheidt met analyses, ervaringen vanaf het circuit en een goede dosis humor.

Tickets voor de theatershow kosten 32,25 euro. Dat is inclusief gratis drankjes en een parkeerplek.

