Dit is de winnaar van het 22e seizoen van De slimste mens

Journalist Tom Kleijn heeft vrijdagavond het 22e seizoen van De Slimste Mens gewonnen. Hij won in de finale van de populaire kennisquiz van De Kleine Komedie-directeur Jörgen Tjon A Fong en musicalactrice Nandi van Beurden.

De eindstrijd ging tussen Kleijn en Tjon A Fong, omdat Van Beurden al eerder in de aflevering was afgevallen.

In zijn dankwoord haalde Kleijn zijn veertienjarige zoon aan, die hem had overgehaald om mee te doen met de quiz van KRO-NCRV. "Welke discussie we ook hebben: ik heb gelijk", grapte hij.