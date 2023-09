Nog twee kandidaten Temptation Island melden mentale klachten na deelname

Er hebben zich nog twee oud-kandidaten van het RTL-programma Temptation Island gemeld bij advocaat Sébas Diekstra die zeggen psychische klachten te hebben overgehouden aan het programma. Dat heeft Diekstra zaterdag gemeld na berichtgeving van RTL Boulevard.

Aylin en Efrain overwegen juridische stappen tegen RTL en producent SimpelZodiak. Zij worden bijgestaan door Diekstra. De twee oud-kandidaten die zich later zaterdag bij Diekstra hebben gemeld, zijn geen koppel. "We gaan eerst in gesprek om hun situaties te bespreken en te onderzoeken of en welke al dan niet juridische stappen er genomen zouden kunnen worden", aldus de advocaat.