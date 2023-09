Forugh Karimi wint met vluchtelingenboek Hebban Debuutprijs 2023

Delen via E-mail

Schrijfster Forugh Karimi heeft met haar boek De moeders van Mahipar de Hebban Debuutprijs 2023 gewonnen. In haar roman schrijft ze over een radioloog wiens vrouw 's avonds wordt neergestoken.

Ze kreeg vrijdagavond in Sociëteit De Kring in Amsterdam de Hebban Debuutprijs en een cheque van 2.500 euro overhandigd.

Karimi is een Afghaans-Nederlandse schrijfster. Op 25-jarige leeftijd vluchtte ze met haar man naar Nederland. Ze studeerde geneeskunde en werkt als psychiater en psychotherapeut.

De Hebban Debuutprijs wordt sinds 2016 uitgereikt en is is een aanmoedigingsprijs voor debutanten. Het is de enige literaire juryprijs van Nederland en Vlaanderen met een grote invloed van lezers.