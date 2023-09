NS Publieksprijs keert terug na problemen met stemfraude, procedure aangepast

De NS Publieksprijs keert na een jaar afwezigheid terug met een aangepaste stemprocedure. Vorig jaar werd de prijs niet uitgereikt omdat de stemming "op grote schaal gemanipuleerd" was.

Om een soortgelijke situatie te voorkomen, zijn dit jaar meerdere maatregelen getroffen. Dat bevestigt Eveline Aendekerk, directeur van brancheorganisatie CPNB, aan het literaire vakblad Boekblad.

Zo hebben mensen geen vrije stem meer. Er kan alleen nog worden gestemd op "de zes boeken die tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 het best zijn verkocht". Ook is het reglement aangescherpt. Een comité ziet erop toe dat boeken onder fictie of verhalende non-fictie vallen.

Verder is er een e-mailverificatie toegevoegd. Die is volgens Aendekerk al getest bij andere stemcampagnes. "Daar zijn toen geen gekke dingen gebeurd. De komende week doet een extern bureau nóg een extra test."

Prijs vorig jaar niet uitgereikt na stemfraude rond boek van Baudet

Vanwege de problemen met de stemprocedure in 2022 was het volgens de CPNB "onmogelijk geworden een eerlijk verloop van de stemming veilig te stellen". De problemen kwamen aan het licht toen er klachten waren binnengekomen van Kamerleden die beweerden dat hun e-mailadres buiten hun weten om was gebruikt om te stemmen. Ze zouden hebben gestemd op Het Coronabedrog, het boek van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet.

De CPNB bevestigde dat er "onrechtmatigheden" waren aangetroffen en bouwde een extra verificatiestap in. Dat bleek niet genoeg om tot een eerlijke stemming te komen. "Het was natuurlijk niet fijn", blikt Aendekerk terug. "Je organiseert geen prijs om hem halverwege stop te zetten. Ik vond het vooral heel vervelend voor de auteurs en hun uitgevers."